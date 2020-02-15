بعد عقوبة “الويكلو”.. إدارة الجيش “تقرر” توقيف عملية بيع تذاكر مباراة المغرب التطواني

طالبت إدارة فريق الجيش الملكي مناصري الفريق، من خلال بلاغ لها على موقعها الرسمي، بالتوجه صوب شبابيك التذاكر قصد إسترجاع قيمتها بعد قرار اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بفرض عقوبة “الويكلو” لأربع مباريات.

وقررت إدارة الممثل الأول للعاصمة توقيف عملية بيع التذاكر بعد بلاغ الجامعة مساء أمس الجمعة، مطالبة المشجعين الذين اقنتوا تذاكر مباراة يوم غد الأحد، بالتوجه صوب الشبابيك المخصصة لعملية بيع التذاكر لإسترجاع قيمتها.

وقضت اللجنة التأديبية لجامعة الكرة بفرض عقوبة “الويكلو” على الفريق العسكري لأربع مباريات، مع تغريمه 10 ملايين سنتيم على خلفية شغب “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.