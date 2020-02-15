زيدان يضع خطة لتجهيز هازارد للسيتي والكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أتم فريق ريال مدريد، استعداداته لمباراته المرتقبة أمام سيلتا فيغو، والمقررة غدا الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشهد المران الجماعي غياب كل من ماريانو دياز وماركو أسينسيو للإصابة، بينما عاد خاميس رودريغيز للتدريب دون أي مشاكل، وبات متاحًا للمشاركة غدًا، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن البلجيكي إيدين هازارد واصل العمل بشكل طبيعي مع المجموعة، لكنه لن يبدأ في التشكيلة الأساسية غدًا.

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وأضافت "يُخطط زيدان لإشراكه لنصف ساعة فقط، لكي يكون مستعدًا بشكل تدريجي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، ثم الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة".

وفي سياق منفصل، يُعاني الويلزي غاريث بيل من التواء في إصبع اليد اليمنى، لكن الإصابة لن تُعيقه عن المشاركة ضد سيلتا فيغو، حيث تدرب اللاعب بشكل طبيعي دون أي إزعاج.

وشهد المران ظهور الحارس توني فيودياس لاعب فريق الشباب، الذي حل مكان ألتوبي الحارس الثالث.