شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقتحم محكمة القفر الابتدائية بمحافظة إب والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 اقتحمت عناصر حوثية محكمة القفر الابتدائية بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بقيادة المدعو "أبو عوجاء الجرباني" قامت بالتهجم على حراس محكمة القفر الابتدائية. Advertisements وأضافت إن عناصر القيادي الحوثي "الجرباني" دخلوا إلى ساحة المحكمة بالقوة وقاموا بإشهار السلاح في وجه من يعترضهم. وبحسب المصادر فإن اقتحام العناصر الحوثية لمحكمة القفر بهدف البحث عن سجين تم إيداعه السجن بأمر من المحكمة ذاتها.

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