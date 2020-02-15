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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: الحوثية لم تتقدم شبرا واحدا في الجوف والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
قال قائد عسكري بالشرعية، إن المليشيات الحوثية لم تتقدم شبراً واحد في محافظة الجوف.
وأكد قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وتحالف دعم الشرعية وجهت ضربات قوية وقاسية لمليشيات الحوثي الإنقلابية خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقال العميد الهدي، في تصريح إن المليشيات الحوثية "لم تتقدم شبراً واحد في محافظة الجوف وأن المعارك لا تزال مستمرة على حدود المنطقة العسكرية السابعة في جبال الجرشب ويام التابعة لمديرية نهم".
مؤكداً أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا شوكة المليشيات وأجبروها على التراجع مخلفة جثث قتلاها التي تملأ الشعاب والوديان.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي لجأت إلى اختلاق انتصارات وهمية في وسائلها الإعلامية للتغطية على خسائرها المهولة في محافظة الجوف.
وأكد العميد الهدي، أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة تتمتع بجاهزية قتالية عالية وتحقق انتصارات ومكاسب ميدانية كل يوم في جبهات حام والغيل والمصلوب وكافة جبهات الجوف.
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