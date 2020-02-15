تسجيل حالتي وفاة بوباء "الضنك" في موزع غرب تعز والإصابات بالمئات

السبت 15 فبراير 2020

أفادت مصادر محلية، في محافظة تعز، (جنوب غرب اليمن)، بانتشار موجة جديدة من حمى الضنك في الساحل الغربي للمحافظة.



وقالت المصادر، إن مواطنين اثنين توفيا، وأصيب نحو 300 آخرون بحمى الضنك في قرية "المحاوي" بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

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وبحسب المصادر فإن ( علي سعيد مكي، علي أحمد غنيم) توفيا مساء الخميس، بعد أيام من اصابتهما بالوباء.

وأشارت المصادر أن قرية " المحاوي" مصابة بالوباء بشكل شبه كلي، بعد إصابة نحو 70 أسرة، ونقل بعضهم إلى مستشفيات المخا وعدن لتلقي العلاج.

وتعد محافظة تعز، إحدى أكبر المحافظات التي انتشرت فيها الأوبئة القاتلة وتسببت بوفاة وإصابة الآلاف خلال السنوات الماضية.