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الحوثية تقصف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 فبراير 2020

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها للهدنة الأممية. 

 

 وقال مصدر محلي في التحيتا إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية وسط المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بشكل هستيري ،سبب حالة من الخوف والهلع لدى السكان في المدينة. 

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 وأضاف المصدر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والمتوسطة على منازل المواطنين جنوب المديرية مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها سلاح م.ط 23 وسلاح 14.5 بشكل همجي. 

 

 وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء السكنية، وسقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى ودمرت المئات من منازل المواطنين منذ إنطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام الماضي. 

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