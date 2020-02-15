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اندلاع حريق آخر داخل بناية في ساحة الخلاني

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افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق آخر داخل بناية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اخر اندلع، عصر اليوم، داخل بناية في ساحة الخلاني"، مشيراً الى أن "الدفاع المدني يسيطر على النيران بغضون دقائق".

 

وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل بناية تجارية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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