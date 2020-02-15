التحالف العربي يعلن سقوط إحدى طائراته في اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية في محافظة الجوف اليمنية.



ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المالكي قوله، إنه" عند الساعة 23:45 مساء الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو)، تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

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