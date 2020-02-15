كاظم الساهر يأمل بتكرار انجاز كأس آسيا 2007 ويكشف عن لاعبه المفضل

اعرب النجم العراقي كاظم الساهر، عن امله في ان يكرر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، انجاز التتويج بكأس آسيا 2007، فيما كشف عن لاعبه المفضل.
وقال الساهر في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" على قاة "ام بي سي"، إنه "اتمنى ان يكرر اسود الرافدين التتويج بكأس آسيا كما فعلوا في 2007، فالعراق يمتلك الموهوبين والمبدعين في كل المجالات".
وعن دورياته المفضلة، أكد الساهر، "اتابع جميع مباريات الدوري الإنكليزي وفي الليغا الاسبانية أحب مشاهدة مباريات ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد".
ولم يخفِ الساهر ميوله المدريدية، حيث اكد أن مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، "يبقى اقوى لاعب".
وعن دورياته المفضلة، أكد الساهر، "اتابع جميع مباريات الدوري الإنكليزي وفي الليغا الاسبانية أحب مشاهدة مباريات ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد".
ولم يخفِ الساهر ميوله المدريدية، حيث اكد أن مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، "يبقى اقوى لاعب".
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