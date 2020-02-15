كاظم الساهر يأمل بتكرار انجاز كأس آسيا 2007 ويكشف عن لاعبه المفضل

وقال الساهر في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" على قاة "ام بي سي"، إنه "اتمنى ان يكرر اسود الرافدين التتويج بكأس آسيا كما فعلوا في 2007، فالعراق يمتلك الموهوبين والمبدعين في كل المجالات".

وعن دورياته المفضلة، أكد الساهر، "اتابع جميع مباريات الدوري الإنكليزي وفي الليغا الاسبانية أحب مشاهدة مباريات ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد".



ولم يخفِ الساهر ميوله المدريدية، حيث اكد أن مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، "يبقى اقوى لاعب".