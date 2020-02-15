- 1/2
- 2/2
2020-02-15 | 13:38
1,132 مشاهدة
وصف المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم، عدنان حمد، ان انتقال صفاء هادي ومهند علي "ميمي" للعب في أوروبا، بـ"الخطوة المهمة".
وقال حمد في تغريدة على "تويتر"، خطوة مهمة جدآ للاعبينا بأنتقال مهند علي وصفاء هادي للعب في الدوريات الاوربية ..اتمنى أن تكون بداية لتوجه لاعبينا الى السعي بشكل جدي للحصول على فرصة اللعب في الدوريات القوية في أوربا مما سينعكس بشكل أيجابي على كرة القدم العراقية.. بالتوفيق والنجاح لمهند وصفاء".
ويعد صفاء هادي هو اول لاعب عراقي يلعب في الدوري الروسي، فيما يعد ميمي هو ثاني لاعب بلعب فب البرتغال بعد العراقي أسامة رشيد.
كانت هذه تفاصيل خبر عدنان حمد يصف انتقال صفاء هادي وميمي للعب في اوروبا بـ'الخطوة المهمة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.