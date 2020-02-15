عدنان حمد يصف انتقال صفاء هادي وميمي للعب في اوروبا بـ'الخطوة المهمة'

وانتقل صفاء هادي للبع الى صفوف كريليا سوفيتوف الروسي، فيما انتقل "ميمي" للعب في صفوف بورتيمونينسي البرتغالي.

وقال حمد في تغريدة على "تويتر"، خطوة مهمة جدآ للاعبينا بأنتقال مهند علي وصفاء هادي للعب في الدوريات الاوربية ..اتمنى أن تكون بداية لتوجه لاعبينا الى السعي بشكل جدي للحصول على فرصة اللعب في الدوريات القوية في أوربا مما سينعكس بشكل أيجابي على كرة القدم العراقية.. بالتوفيق والنجاح لمهند وصفاء".



ويعد صفاء هادي هو اول لاعب عراقي يلعب في الدوري الروسي، فيما يعد ميمي هو ثاني لاعب بلعب فب البرتغال بعد العراقي أسامة رشيد.