الجيش السوري يزيل متاريس طريق دمشق حلب

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رويترزالسبت 2020/2/15 05:16 م بتوقيت أبوظبي
قوات الجيش السوري - رويترز
شرعت قوات الجيش السوري، السبت، في إزالة المتاريس من على الطريق السريع بين دمشق وحلب، بعد سيطرتها عليه بشكل كامل.
وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن ذلك يمثل انتصارا مهما للقوات السورية إذ أن إعادة فتح الطريق السريع إم 5 ستعني استرداد أقصر طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة منذ أكثر من 7 أعوام.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب، أن الجيش السوري سيطر على حزام من الأراضي حول الطريق وتمكن من تأمينه على نحو كامل.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن "الهجوم الذي تدعمه روسيا قد يتوقف في الوقت الراهن بعد تأمين الطريق"، لافتا إلى أن الجيش قد يسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي شمالي حلب لتأمين المدينة.
وكانت وكالة الأنباء السورية قالت إن وحدات الجيش حررت قرية أورم الصغرى غرب حلب، وواصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في أورم الكبرى ومحيطها بالريف الغربي عبر استهدافات مكثفة لتحصيناتها.
وذكرت أنه بعد تحرير قوات الجيش السوري، الخميس، قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين الأولى والثانية، تابعت عملياتها ضد إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها.
وبالتوازي تعمل وحدات الجيش وعناصر الهندسة على تمشيط منطقة الراشدين 4 من مخلفات الإرهابيين والمفخخات والألغام، وعثرت على شبكة من الأنفاق المجهزة بفتحات التهوية وتحصينات للإرهابيين.
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