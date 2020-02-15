روسيا تلمح لدور تركي في حصول إرهابيي إدلب على أنظمة دفاع جوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية عن أن النظام التركي ينشط في نقل الأسلحة إلى المليشيات في إدلب.

وأشارت المصادر -في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت- إلى سقوط أنظمة دفاع جوي أمريكية محمولة تستخدمها سفن تركية، في يد التنظيمات الإرهابية شمال شرقي سوريا.



وأضافت أن هيئة "تحرير الشام" أو "جبهة النصرة سابقا" وغيرها من المنظمات الإرهابية وغيرهم من المتسللين، يقاتلون ضد الجيش السوري تحت رعاية القوات التركية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، الجمعة، سقوط طائرة مروحية تابعة لقوات الجيش السوري في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي، ومقتل قائدها.



وجاء سقوط المروحية بعد 3 أيام من إسقاط طائرة أخرى في أجواء محافظة إدلب، بعد استهدافها من قبل القوات التركية في أجواء "النيرب–قميناس" بريف إدلب الشمالي الشرقي.