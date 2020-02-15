سفير أمريكا لدى السعودية يشيد بعلاقات البلدين الاستراتيجية التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد بالشراكة الاستراتيجية الواسعة التي تجمع البلدين.

وبين أبي زيد، في كلمته خلال احتفال السفارة باليوم الوطني الأمريكي، أن ملامح العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض رسمها اللقاء بين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي والذي تحتفل السفارة أيضا بذكراه الـ75.

وثمن العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين في شتى المجالات، ومنها بناء نظام الطاقة العالمي الذي له دور حاسم في تحقيق النمو المطرد لاقتصاد العالم، وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وخاصة الإرهاب.

وأشار إلى حيوية برامج التبادل بين البلدين، وذلك في مئات الآلاف من السعوديين الذين زاروا ودرسوا وعملوا في الولايات المتحدة، وتوجه مئات الآلاف من الأمريكيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج أو لغرض العمل في السعودية.

وأكد مواصلة الشركات الأمريكية العمل للإسهام في نجاح رؤية السعودية 2030 لافتا إلى ازدياد عدد الزوار الأمريكيين إلى السعودية أكثر من أي وقت مضى.