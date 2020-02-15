تجمع أمام مصرف لبنان للإنطلاق بمسيرة بعنوان "لا لصندوق النقد الدولي"

بدأ عدد من ​المتظاهرين​ يتجمعون في هذه الأثناء أمام ​مصرف لبنان​ للإنطلاق ب​مسيرة​ تحت عنوان "لا ل​صندوق النقد الدولي​". إضغط للمزيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.