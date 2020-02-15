الكعكي استنكر الاعتداء على زبيب: لكشف أفراد العصابة الذين اعتدوا عليه

استنكر نقيب الصحافة ​عوني الكعكي​ في بيان ما تعرض له الزميل ​محمد زبيب​، وقال: "ما تعرض له زبيب مستنكر ومدان بالمقاييس كلها. ومن الاسف الشديد أنه يأتي في وقت بات الصحافيون والإعلاميون عرضة لاعتداءات في مناسبات عديدة، وكأنهم فشة خلق، وهذا ما نرفضه في المبدأ وفي التفصيل".

وناشد ​القضاء​ أن "يقوم بواجبه أمام هذه الاعتداءات المتكررة"، وقال: "نربأ بأنفسنا أن نلجأ الى الحمايات الذاتية، في وقت نرى أن أضعف واجبات السلطات الامنية أن توفر الامن لأبناء هذه المهنة الشريفة التي قدمت قوافل من الشهداء في سبيل ​لبنان​ الرأي الحر والكلمة الحرة والإعلام الرائد".

وإذ دعا الى "كشف أفراد العصابة الذين اعتدوا على الزميل زبيب"، هنأه بالسلامة، وأعلن "استعداد ​نقابة الصحافة​ للقيام بواجبها المهني تجاه الزملاء جميعا". وأكد ان "الصحافة اللبنانية ستبقى منارة في هذا المشرق، وسيظل العاملون فيها جنودا في سبيل وطن أردناه منبرا للمنطقة في رمتها... وسيبقى".