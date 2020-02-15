اصابة عنصر من عناصر الكتيبة الماليزية خلال اخماد حريق في بلدة معركة

أفادت معلومات صحفية بأن عنصرا من عناصر الكتيبة الماليزية أصيب بحال اختناق، أثناء أعمال اطفاء الحريق الذي شب في أحد مباني الكتيبة الماليزية، في معركة قضاء صور.
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