توقيف سوري في صيدا لتعنيفه زوجته وأولادها

أوقفت عناصر من قوى الأمن الداخلي صباح اليوم في مخفر صيدا القديمة، المدعو ن.ع. سوري الجنسية، بعدما تقدمت زوجته المدعوة ن. م. بشكوى ضده بسبب تعنيفه لها ولأولادها يوميا مع استعمال آلة حادة، لإجبارهم على العمل.
وذكر عدد من المواطنين أنهم سمعوا صباحا صراخا وأصوات شجار من أحد المباني المجاورة، وأنهم شاهدوا لاحقا سيارة للصليب الأحمر اللبناني تنقل الزوجة نتيجة إصابتها بحال من التعب العصبي والنفسي، إلى مخفر صيدا القديمة.
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