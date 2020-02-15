الجيش: توقيف شخص لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية وسجين فار من نظارة فصيلة الأوزاعي

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن دورية من ​مديرية المخابرات​ في صيدا، أوقفت المطلوب يوسف فادي ​الذوق​، الملقب بــ "أبو البراء"، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية (​فتح الإسلام​ – داعش). وكان قد دخل سابقاً إلى ​مخيم عين الحلوة​ برفقة الإرهابي ​شادي المولوي​. وبعد مغادرة الأخير المخيم، إلتحق بمجموعة الإرهابي الفلسطيني هيثم محمود مصطفى الملقب (الشعبي).

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة صبرا، السجين الفار (ع.د) الذي كان من عداد ​السجناء​ الفارّين من نظارة فصيلة الأوزاعي بتاريخ 11 /02 /2020. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف ​القضاء​ المختص.