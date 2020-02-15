أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن دورية من مديرية المخابرات في صيدا، أوقفت المطلوب يوسف فادي الذوق، الملقب بــ "أبو البراء"، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية (فتح الإسلام – داعش). وكان قد دخل سابقاً إلى مخيم عين الحلوة برفقة الإرهابي شادي المولوي. وبعد مغادرة الأخير المخيم، إلتحق بمجموعة الإرهابي الفلسطيني هيثم محمود مصطفى الملقب (الشعبي).
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة صبرا، السجين الفار (ع.د) الذي كان من عداد السجناء الفارّين من نظارة فصيلة الأوزاعي بتاريخ 11 /02 /2020. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شخص لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية وسجين فار من نظارة فصيلة الأوزاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.