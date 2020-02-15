شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان.. آلاف المشردين فى شوارع تركيا أمام قصور رئاسية جديدة بالمليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصحافة التركية المعارضة عن إهدار الرئاسة التركية للمليارات على بناء القصور الرئاسة بالعاصمة أنقرة إضافة إلى عدد من المباني والاستراحات الخاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان في عدة محافظات، وذلك بالتزامن مع تشرد آلاف المواطنين الأتراك في الشوارع بعد كارثة الزلازل المدمرة الأخيرة، بسبب إهدار الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان للأموال المخصصة للضرائب في الاستثمارات الخاصة.

وقالت الصحف المعارضة إن الرئاسة التركية أنفقت 3.2 مليار ليرة تركية على إنشاء قصر جديد ببلدة غوكوفا بمحافظة موغلا، كما أنفقت 2.8 مليار ليرة على بناء قصر أخر بمنطقة باشتابا بالعاصمة، أما تكلفة إنشاءات القصر الصيفي الجديد بخليج أوكلوك فبلغت نحو 435 مليون ليرة.

ووفقًا لبرنامج الاستثمار للعام الجاري 2020، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، فقد أنفقت الرئاسة 435 مليون ليرة تركية حتى الآن في أعمال الإنشاءات المستمرة في القصر الصيفي بأوكلوك، والمقرر الانتهاء منه بحلول العام المقبل 2021، وذلك بعد تخصيص 110 مليون ليرة من أجل الأعمال التي من المقرر أن تجرى في العام الجاري 2020.

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كما وصل حجم الانفاق على إحدى مبنى الخدمات في أنقرة، إلى 2 مليار و845 مليون ليرة تركية، وتبلغ مساحته 322 ألف و88 متر مربع، كما تبلغ مساحة حدائقه والمناظر الطبيعية المحيطة به نحو 112 ألف و210 متر مربع

وأنفقت الرئاسة 158 مليون ليرة من أجل الإصلاحات الكبرى لمبانيها بمحافظة إسطنبول وأنقرة التركية. وتقدر قيمة الإصلاحات لتلك المباني في العام 2020 بقيمة 86 مليون ليرة تركية.

ولفتت التقارير الصحفية إلى أنه بجانب هذه التجديدات، فإن الرئاسة قررت شراء 20 سيارة جديدة لخدمة قصور الرئاسة، إضافة إلى سيارتين للحراسة، و4 سيارات فان، بقيمة 248 مليون و500 ألف ليرة تركية.