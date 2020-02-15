وزير الدفاع الأميركي يعتبر مجموعة هواوي الصينية تهديدا للحلف الأطلسي

حذر السبت وزير الدفاع الأميركي في ميونيخ السبت الأوروبيين من أن السماح للمجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي ببناء شبكة الجيل الخامس قد “يهدد” حلف شمال الأطلسي.

وقال مارك اسبر خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ “إذا لم ندرك التهديد ونتحرك، فإن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد أنجح تحالف عسكري في التاريخ، حلف شمال الأطلسي”.

وتخوض الولايات المتحدة الامريكية، حربا مستمرة على عملاق الإتصالات “هواوي” لارتباطه بالنظام الصيني، وذلك مخافة استخدام بنيات الجيل الخامس، التي تقدمها الشركة، في التجسس على مختلف دول العالم.