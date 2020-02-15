الزاكي والطاوسي مرشحان للعودة إلى الدوري الجزائري

بات كل من بادو الزاكي ورشيد الطاوسي، مرشحان للعودة إلى الدوري الجزائري، من أجل الإشراف على فريق اتحاد العاصمة.

وكشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن إدارة اتحاد العاصمة ربطت الاتصال بالزاكي والطاوسي، من أجل استفسارهما عن إمكانية تدريب اتحاد العاصمة، بعد استقالة المدرب السابق بلال الدزيري يوم الخميس الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق الجزائري يرغب في التعاقد مع أحد المدربين المغربيين في الأيام القليلة القادمة، من أجل تجاوز مرحلة الفراغ التي يعيشها خاصة بعد الإقصاء من مختلف المسابقات التي نافس عليها هذا الموسم، من بينها دوري أبطال إفريقيا وكأس الجزائر.

ومن الصعب التعاقد مع الزاكي في هذه الفترة، خاصة بعد وضع استقالته من فريق الدفاع الحسني الجديدي، وانتقاله للعمل مع الإدارة التقنية للجامعة الملكية لكرة القدم مع المدرب الويلزي روبرت أوشن؛ فيما ينتظر مسؤولو الفريق الجزائري رد الطاوسي.

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