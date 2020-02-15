الخلفي: “كنا نعي جيدا أن فريق إتحاد طنجة محتاج للتسجيل والفوز”

تصوير – يونس ميموني

قال مصطفى الخلفي، المدرب المؤقت لفريق الفتح الرباطي، إن فريق اتحاد طنجة كان محتاجا للفوز خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ16 من البطولة الاحترافية.

وتابع الخلفي، في معرض حديثه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة التي فاز فيه اتحاد طنجة على الفتح الرباطي فوق أرضية الملعب الكبير لطنجة “مجريات الجولة الأولى لم تأتي وفق ما كنا نطمح إليه، وخلال الجولة الثانية لعبنا الكل للكل”.