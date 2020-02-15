تصوير – يونس ميموني
قال مصطفى الخلفي، المدرب المؤقت لفريق الفتح الرباطي، إن فريق اتحاد طنجة كان محتاجا للفوز خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ16 من البطولة الاحترافية.
وتابع الخلفي، في معرض حديثه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة التي فاز فيه اتحاد طنجة على الفتح الرباطي فوق أرضية الملعب الكبير لطنجة “مجريات الجولة الأولى لم تأتي وفق ما كنا نطمح إليه، وخلال الجولة الثانية لعبنا الكل للكل”.
كانت هذه تفاصيل خبر الخلفي: “كنا نعي جيدا أن فريق إتحاد طنجة محتاج للتسجيل والفوز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.