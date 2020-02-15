نقل المعتقل “مول الحانوت” إلى المستشفى بعد 38 يوما من الإضراب عن الطعام

علم “اليوم 24″، أن المصالح الأمنية ومصالح إدارة السجون، نقلت صبات اليوم السبت، المعتقل محمد بودوح الملقب بـ“مول الحانوت”، إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات، إثر تدهور وضعه الصحي، بسبب إضرابه عن الطعام الذي وصله يومه الـ38.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دقت ناقوس الخطر، قبل أسبوع، حول الوضعية الصحية للمعتقل محمد بودوح الملقب بـ“مول الحانوت” بسبب إضرابه عن الطعام.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن محمد بودوح يموت ببطء في السجن المحلي بتيفلت دون إكثرات المسؤولين.

وحسب بلاغ صادر عن الفرع المحلي للجمعية بتيفلت، فإن “مول الحانوت”، المعتقل في السجن المحلي بنفس المدينة، يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام منذ 07 يناير 2020 ضد المتابعة والحكم الجائر الصادر في حقه.

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وكانت المحكمة الابتدائية في الخميسات، قضت في يناير الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق البودكاستر محمد بودوح، المعروف إعلاميا بـ”مول الحانوت”.

واعتقل “مول الحانوت”، يوم 5 من دجنبر الماضي، على خلفية نشره فيديو ينتقد فيه الوضع العام، ويشتكي من شخصيتين نافذتين في مدينة الخميسات.

وكان بودوح يتابع بتهم عديدة، منها “القذف، والسب العلني، والإساءة إلى المؤسسات الدستورية..”.

ويعد مول الحانوت ثاني “بودكاستر” يحكم عليه بالحبس، بعد مول الكاسكيطة، المحكوم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا.