قال محمد عفيف، رئيس فريق رجاء بني ملال المستقبل، إن فريقه يعتبر الوحيد في المغرب الذي يحقق خلال كل سنة رقما قياسيا من حيث المصاريف، مبرزا أن لجنة النزاعات بجامعة الكرة لم تتوصل بملفات خاصة بلاعبي فريقه.
وتابع عفيف، في معرض حديثه خلال ندوة صحافية مساء أمس بالبيضاء، قائلا “المشوشون والمتربصون بالفريق هم من شجعوني سابقا على تولي الرئاسة، ولو عاد بي التاريخ إلى الوراء لما قبلت بتقلد هذا المنصب”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بني ملال: “المشوشون خذلوني ونتمنى ناس المدينة يكونوا بحال التطوانيين” – فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.