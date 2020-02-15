رئيس بني ملال: “المشوشون خذلوني ونتمنى ناس المدينة يكونوا بحال التطوانيين” – فيديو

قال محمد عفيف، رئيس فريق رجاء بني ملال المستقبل، إن فريقه يعتبر الوحيد في المغرب الذي يحقق خلال كل سنة رقما قياسيا من حيث المصاريف، مبرزا أن لجنة النزاعات بجامعة الكرة لم تتوصل بملفات خاصة بلاعبي فريقه.

وتابع عفيف، في معرض حديثه خلال ندوة صحافية مساء أمس بالبيضاء، قائلا “المشوشون والمتربصون بالفريق هم من شجعوني سابقا على تولي الرئاسة، ولو عاد بي التاريخ إلى الوراء لما قبلت بتقلد هذا المنصب”.