ناشط جنوبي: حزب الاصلاح يسعى لاثارة الفتنة بين الجنوب والسعودية

السبت 15 فبراير 2020

أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم السبت، أن حزب الإصلاح يسعى جاهدًا للفتنة بين الجنوبيين والسعودية.



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وكتب اليافعي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "حزب الإصلاح يسعى للوقيعة بين الجنوبيين والسعودية بنشر مقاطع لأتباعه في مأرب وهم يشتمون السعودية ويدعون أن هذه المقاطع في عدن".

وأضاف:" نحن والسعودية والإمارات واجهنا الحوثي معاً وسنواجه الإرهاب الإخونجي معاً، صحيح أن هناك تباينات ببعض الأمور ولكنها قابله للتصحيح والفرصة مازالت سانحة".