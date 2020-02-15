"الخليج": اللعبة التركية انكشفت وعادت أنقرة إلى أصلها فماذا ستفعل موسكو؟ 

السبت 15 فبراير 2020

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "تركيا تستجير بالناتو" إنه منذ أن انضمت تركيا إلى حلف "الناتو" عام 1949، وحتى الآن، وهي العضو المطيع للحلف وأهدافه، وكانت باستمرار تشارك بفاعلية في كل نشاطاته، عدا الدور الأساسي الذي لعبته في أن تكون عماد سياسة احتواء الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، وحائط الصد الجنوبي للحلف في مواجهة موسكو.



واضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت أن هذا الموقف لم يتغير أبداً حتى في ذروة الخلاف مع الحلف خلال السنوات القليلة الماضية، والتهديد الذي صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين الأتراك حول إمكانية الانسحاب أو التلويح بإغلاق القواعد العسكرية للحلف الموجودة على الأراضي التركية، هما عبارة عن مجرد ابتزاز.

وذكرت أن القادة الأتراك استخدموا الخلافات التكتيكية مع الحلف في إطار مصلحة بلادهم مع روسيا؛ للحصول على أقصى فائدة ممكنة سياسية واقتصادية وعسكرية، ونجحوا في ذلك؛ نظراً لحاجة روسيا لشريك اقتصادي وعسكري، يمكن أن يسهم في تطوير المصالح الروسية في المنطقة، ويبعد أنقرة قدر الإمكان عن السياسة الأمريكية التي تستهدف موسكو.

وأوضحت أن الحقيقة أن تركيا ظلت وفية للحلف، ولم تفكر يوماً في مغادرته ..وعندما دقت ساعة الحقيقة الآن في معركة إدلب، مع افتراق مصالحها عن المصالح الروسية، ها هي تقلب ظهر المجن لموسكو، وتدعو الحلف للوقوف معها في معركتها؛ لحماية الجماعات الإرهابية هناك، ضد القوات السورية والروسية.

Advertisements

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا أدركت ولو متأخرة أنها وقعت في علاقاتها مع أنقرة ضحية سوء فهم لطبيعة النظام التركي ونواياه، وهي طبيعة كل جماعة "الإخوان المسلمين" الذين لا يلتزمون بعهد ما دامت الغاية تبرر الوسيلة.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وأثناء مشاركته، يوم أمس الأول، في اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، لم يخف نواياه، ودعا "الناتو" إلى تقديم "دعم جاد وملموس؛ بهدف وقف الهجمات" على إدلب ..وكان وزير الدفاع التركي السابق عصمت يلماز أكد في عام 2014 أن بلاده طلبت من حلف الأطلسي تطبيق المادة الخامسة من ميثاق الحلف، التي تنص على أن "أي هجوم مسلح على أي بلد في الحلف يعد اعتداء على جميع بلدانه، وعليه يدخل نظام الدفاع المشترك حيز التنفيذ".

وأوضحت أن الغريب أن أنقرة تعد احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية حقاً لها، وأنها أراض تركية، وأن الجيش السوري الذي يسعى إلى تحرير أراضيه من الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية، هو عدوان عليها، في محاولة لتكريس منطق القوة الذي يفرض الأمر الواقع، تماماً كما تفعل إسرائيل ..واللافت أن هذا الموقف التركي لقي على الفور تأييداً من جانب واشنطن، كما أكد ذلك وزير خارجيتها مايك بومبيو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري الذي زار أنقرة مرتين خلال الأسبوع الماضي، وأكد بعدها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تركيا حليفتها في "الأطلسي".

واختتمت الصحيفة بالقول إن اللعبة التركية انكشفت، وعادت أنقرة إلى أصلها.. فماذا ستفعل موسكو؟