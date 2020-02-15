بومبيو: النظام الإيراني نفذ هجمات إليكترونية (سيبرانية) في الشرق الأوسط

السبت 15 فبراير 2020

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إن النظام الإيراني نفذ هجمات إلكترونية (سيبرانية) مستهدفا الشرق الأوسط.



وتابع بومبيو، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن صواريخ إيران استخدمت ضد السعودية، مشيرا إلى الدور التخريبي لطهران في المنطقة وأنشطتها المزعزعة للاستقرار عبر وكلائها في العراق واليمن ولبنان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على عمل بلاده "الدؤوب والحثيث" من أجل منع تنظيم داعش الإرهابي من ممارسة نشاطاته الخبيثة في المنطقة بعد إعلان القضاء عليه ومقتل قائده أبو بكر البغدادي.

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وحول ما يتردد في الأوساط الدبلوماسية والعسكرية الدولية من انتقادات لدور حلف شمال الأطلسي الدولي، أوضح بومبيو تصريح البعض بشأن موت حلف الناتو "أمر مبالغ فيه".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق إن حلف شمال الأطلسي في حالة من الـ"الموت الإكلينيكي"، ما أثار عاصفة من الجدل حول فاعلية التكتل الذي يشكل فاعلا رئيسيا في موازين القوى العالمية.

وصرح بأنه "في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة، تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة" (البلطيق والادرياتكي والبحر الاسود) التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.