شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا على أراضيها والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان، اليوم السبت، شباط 15، 2020 وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزيرة أن المريض كان يعالج في فرنسا منذ أواخر يناير الماضي. Advertisements وأضافت أن المتوفي هو سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاماً. واليوم أعلنت الصين عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1500 شخص.

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