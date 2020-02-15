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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترسل 217 فريقاً طبياً لمكافحة "كورونا" في هوبي والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
أعلن وانغ خه شنغ، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة بالصين، السبت، أنه تم إرسال إجمالي 217 فريقاً طبياً يضم 25633 عاملاً طبياً إلى مقاطعة هوبي بوسط الصين، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله: "إجمالي عدد العاملين الطبيين المرسلين تجاوز بكثير عددهم للإغاثة من زلزال ونتشوان عام 2008، وقد فعلنا ذلك بوتيرة أسرع بكثير".
وأشار وانغ، وهو أيضا عضو باللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة هوبي، إلى أن الرقم لا يشمل العاملين الطبيين الذين أرسلهم الجيش، مشيراً إلى إرسال 3 مختبرات متنقلة من نوع "بي 3" الى مركز تفشى الفيروس للسيطرة على الوباء.
وأضاف أنه من بين جميع العاملين الطبيين المرسلين هناك 20374 شخصاً يعملون حاليا في ووهان.
وقال وانغ إن العاملين الطبيين المرسلين قدموا تضحيات كبيرة وواجهوا بشجاعة تفشي الفيروس على الخط الأمامي، معرباً عن احترامه للعاملين في المجال الطبي.
وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أن فيروس كورونا أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
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