شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم خيبر بختون خوا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:21 مساءً, 15 فبراير 2020 م المناطق - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,000 حقيبة شتوية في مديرية وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.

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