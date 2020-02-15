شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 1524 حالة وفاة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم السبت، تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و143 وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 66576 شخصًا إلى جانب وفاة 1524 شخصًا، وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة بينها 139 فى مقاطعة هوبى (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين)، واثنتان فى خنان، وواحدة فى بكين، وأخرى فى تشونغتشينغ.

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