شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 مدنيين في غارة جوية شرقي أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
لقي ثمانية مدنيين على الأقل مصرعهم في غارة جوية بإقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.
وأوصح المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني في تصريح اليوم إن طفلًا من بين القتلى الذين لقوا مصرعهم جراء الغارة التي نُفذت في قرية "كرك" بمديرية "سرخ رود" الواقعة شمالي ننجرهار.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الأفغانية أنه جرى شن خمس غارات جوية على مدار 24 ساعة الماضية، من بينها غارة جوية نُفذت في مديرية "شيرزاد" بإقليم ننجرهار أسفرت عن مقتل ستة مسلحين وإصابة أربعة آخرين.
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