شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يحذر من خطأ تاريخي داخل الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن فشل التوازي الألماني-الفرنسي في الاتحاد الأوروبي سيكون "خطأ تاريخيا".

وقال ماكرون اليوم السبت خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إن الكثير من المواطنين فقدوا الإيمان بالديمقراطية عقب الأزمة المالية وأزمة الهجرة، مؤكدة ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي - وكذلك التوازي الألماني-الفرنسي- أجوبة للرؤى المستقبلية خلال العشرين أو الثلاثين عاما المقبلة. وذكر ماكرون أنه لا يشعر بالسخط، بل بنفاد الصبر، بعدما مرت أعوام دون الحصول على رد من برلين على مقترحاته.

وطالب ماكرون أوروبا بإيجاد إجابات مستقلة على قضايا مثل حماية المناخ وتطوير شبكة الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن أوروبا لم تتمكن من السيطرة على هذه القضايا منذ سنوات، وأشار في المقابل إلى أن القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي، المتمثلة في رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تتيح فرصا جديدة لذلك.