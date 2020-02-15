شكرا لقرائتكم خبر عن قادة جنوب السودان يتفقون على تقسيم إداري يحقق السلام والان نبدء بالتفاصيل

أعلن قادة جنوب السودان اليوم السبت عن العودة إلى نظام يقوم على أساس تقسيم البلاد إلى 10 ولايات و3 مناطق إدارية، مما يزيل عقبة رئيسية أمام تحقيق"السلام والوحدة في البلاد".

وأشار بيان رئاسي في صدر في جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، إلى أن النظام الجديد سوف يتم تطبيقة فورا.

وقالت بلومبرج إن هذا البيان يأتى قبل موعد تشكل إدارة موحدة للبلاد في 22 فبراير الجاري بين الحكومة القائمة والمتمردين المعارضين لحكم الرئيس سلفا كير.

وكان اقتراح سابق قد تضمن الدعوة إلى تقسيم جنوب السودان إلى 32 ولاية.