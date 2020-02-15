التحالف: سقوط طائرة مقاتلة سعودية بالجوف شمالي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي، السبت، عن سقوط إحدى طائرات التحالف بمنطقة عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف.



وقال المالكي - في تصريح صحفي السبت نقلته وكالة الأنباء السعودية- إنه عند الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي، من مساء الجمعة 14 فبراير/ شباط، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

وكانت قوات الجيش اليمني، استعادت بإسناد من التحالف العربي، في نهاية الشهر الماضي السيطرة على مدينة براقش التاريخية ومنطقة "الصفراء" بمحافظة الجوف، وذلك بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.