الصين: نقف إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم نحو العدالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، أن بلاده تقف إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم نحو العدالة.
وأعرب، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، عن رغبة بكين في مواصلة العمل مع الولايات المتحدة، لإبقاء العلاقات بين البلدين في "المسار الصحيح".
وشدد يي على أن اقتصاد بلاده قادر على تخطي أزمة فيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، لافتا إلى أن الفرق الطبية تنقذ يوميا حياة المرضى رغم خطر انتقال العدوى.
وبين أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 8 آلاف، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الوباء من الممكن احتوائه.
والجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، في دورته الـ56، بمشاركة 39 رئيس دولة وحكومة، و100 وزير دفاع وخارجية، و500 باحث وخبير أمني.
المؤتمر يهدف لتقديم إجابات وحلول للعديد من الأسئلة الملحة من خلال معالجة قضايا مثل المشروع الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع ووضع النظام الدولي الليبرالي، وسياسات حماية المناخ، وتفشي فيروس كورونا، والتعاون عبر الأطلسي "العلاقات الأوروبية الأمريكية"، وتداعيات تجدد التنافس بين القوى الكبرى، فضلا عن ملفات الشرق الأوسط، وخاصة ليبيا.
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