لماذا اختار آبي أحمد الإمارات لمخاطبة إثيوبيي الشرق الأوسط؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من هناك على أرض التسامح والسلام من دولة الإمارات العربية المتحدة، شد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الرحال إلى أرض المحبة والعدالة والإخاء.

آبي أحمد: معجب بحكمة وعطاء الشيخ محمد بن زايد



15 ألفا من الإثيوبيين القادمين من أنحاء متفرقة من المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت وعمان وقطر والبحرين، الجميع يحتشدون باستاد آل مكتوم الدولي بدبي لمقابلة زعيمهم صاحب نوبل للسلام.

آلاف الإثيوبيين يلتقون آبي أحمد في الإمارات "أرض التسامح"



زيارة تاريخية إلى عاصمة التسامح الدولي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لضمان سلامة وأمن وحقوق أبناء الوطن بالخارج، فضلا عن خلق وضعية مواتية للإثيوبيين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط.

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ولكن.. لماذا اختار آبي أحمد تحديدا دولة الإمارات لتكون قبلته الأولى للقاء التاريخي الكبير مع بني جلدته في المنطقة العربية؟

آبي أحمد في الإمارات.. رسالة للإثيوبيين بالوحدة والبناء



مقومات عدة تمتلكها دولة الإمارات، تجعل منها عاصمة عالمية للتسامح ووجهة إقليمية للسلام حول العالم، فهي إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي بنى قواعدها على أسس المحبة والسلام والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر.

آبي أحمد يختار دبي لعقد أول لقاء مع الإثيوبيين بالشرق الأوسط



علاوة على إدراج التسامح كمبدأ أصيل في دستور الدولة، وتجريم العنف والكراهية، ونبذ جميع أشكال التعصب والتمييز، واحتضان الدولة لأكثر من مئتي جنسية يعيشون في محبة وسلام وتسامح على مر العصور.