هيئة البريد المصرية: إحباط أكبر عملية غسل أموال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

القاهرة - الخليج 365

أفاد بيان صادر عن هيئة البريد المصرية الحكومية، السبت، بتفاصيل إحباط أكبر عملية غسل أموال من خلال حسابات الهيئة.



وبحسب وسائل الإعلام تابعها "الخليج 365" قال عصام الصغير، رئيس الهيئة، في بيان، إن الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بالهيئة أن تكشف أكبر عملية غسل أموال.

وأضاف أنه "تمت عملية غسل الأموال المكتشفة عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح الحدودية لغسل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة".

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وأوضح أن إدارة مكافحة غسل الأموال بالهيئة تمكنت من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط. جنوب مصر.

وتابع: "فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدها بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

وقا إنه "تم اكتشاف تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد".

والإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسل الأموال.