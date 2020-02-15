شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اليوم السبت أن بلاده اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

Advertisements وقال الملا في تصريحات لتلفزيون ”سكاي نيوز عربية“، إن الشركات ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 وإن هذه ستكون المرة الأولى للعمل بهذه المنطقة. وفتح اكتشاف شركة ”إيني“ الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة، وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

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