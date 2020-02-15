شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تُعلن أول وفاة بسبب "كورونا" على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان السبت وفاة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد كان يعالج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر كانون الثاني/ يناير، وهو سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاما.

وأشارت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي إلى أن حالة الوفاة هذه هي ”الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا“. وحتى الآن، كانت قد سُجلت ثلاث وفيات فقط خارج الصين القارية في الفلبين وهونغ كونغ واليابان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تُعلن أول وفاة بسبب "كورونا" على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.