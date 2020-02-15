شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان، اليوم السبت، شباط 15، 2020 وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وذكرت الوزيرة أن المريض كان يعالج في فرنسا منذ أواخر يناير الماضي. وأضافت أن المتوفي هو سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاماً. واليوم أعلنت الصين عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1500 شخص.

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