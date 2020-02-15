قبل إعلانها رسمياً.. تفاصيل تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

تداولت عدد من وسائل الإعلام التونسية اليوم السبت، التشكيلة الجديدة للحكومة المقترح تقديمها من قبل رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.



وجاءت التشكيلة الحكومية الجديدة كالتالي، وزير الدفاع الوطني: محمد المدب، وزير المالية: نزار يعيش، ووزير الشؤون الخارجية: عادل الفقيه.

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فيما تشغل ثريا الجريبي منصب وزيرة العدل ووزيرة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: لبنى الجريبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي.

أما حقيبة التربية فهي من نصيب محمد الحامدي، والسياحة من نصيب محمد علي التومي، والتجارة من نصيب محمد المسلينين ووزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق، ووزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري.

يأتي هذا في ظل تعنت النهضة تجاه الحكومة الجديدة وسط مخاوف من عدم منح الحكومة الجديدة الثقة.