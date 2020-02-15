ظريف: لا نستطيع فك شفرات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية ولن نسلمه إلى أي دولة أخرى

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف أن "إيران لا تستطيع فك شفرات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، إلا أنها لن تسلم الصندوق الأسود إلى أي دولة أخرى"، مبينا أن "قانون الطيران الدولي يمنح الحق لإيران أن تستمر في محاولة فك شفرات الصندوق الأسود للطائرة الأوکرانية".
وفي معرض دفاعه عن القرار الإيراني بعدم تسليم الصندوق الأسود، أكد ظريف في لقائه مع "إن بی سي نیوز" أنه "من أجل استخراج المعلومات وفك شفرات الصندوق الأسود نحتاج إلى الكثير من المعدات والأجهزة، وقد طلبنا ذلك منهم. هذه قضية إنسانية فلماذا لا تتعاون أميركا معنا؟ لماذا لم يزودونا بالبرامج ويقدموا لنا الخبرات اللازمة؟".
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