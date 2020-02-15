تركيا تفرج عن إسرائيلية معتقلة في قضية اتجار بأعضاء بشرية

اشارت اذاعة "كان" الاسرائيلية الى أن "تركيا أفرجت عن مواطنة إسرائيلية اعتقلت في اسطنبول منذ خمسة أشهر في قضية تتعلق بالاتجار بأعضاء بشرية، لافتة إلى أنه "من المقرر أن تعود المرأة إلى إسرائيل اليوم".
ولفتت الإذاعة إلى أن "هذه المواطنة مريضة كلى، وتم اعتقالها في اسطنبول، ضمن إطار تحقيق مع وسيط كان من المفروض أن يزودها بكلية".
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