مقتل متظاهر برصاص مجهولين في خيمته في بغداد

أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس" عن مقتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسية في وسط ​بغداد​ بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، بينما فُقد أثر ثلاثة متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة.

ومنذ بداية ​التظاهرات​ المناهضة للحكومة في الأول من تشرين الأول الماضي، قتل نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من ​المتظاهرين​ الشبان، بينما أصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.

وتراجع زخم الحركة المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة في الأسابيع الأخيرة، لكن العديد من المتظاهرين بقوا في ساحات الاعتصام في بغداد ومدن عراقية أخرى، رغم تعرّضهم لأعمال عنف وتهديدات وهجمات.