لفت وزير البترول المصري طارق الملا الى إن "بلاده اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق".
وأشار الملا في حديث تلفزيوني الى أن "الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة".
هذا وكان وزير البترول المصري، أكد، في تصريحات سابقة أن "مصر تسعى خلال الفترة المقبلة أن تكون مركزا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط"، مشيرا إلى أن "هذا سيكون من خلال جذب الغاز الإسرائيلي والغاز القبرصي للتصدير عبر شبكة الغاز والبنى التحتية المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول المصري: اتفقنا مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط غرب المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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