67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة السياحية قبالة سواحل اليابان

أعلن وزير ​الصحة​ ​اليابان​ي أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب ​السفينة​ السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجدّ.

وهذا العدد الناجم عن 217 فحصاً إضافياً، يرفع إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضا.