قتيل وجرحى في برلين تزامنا مع "ليلة كوميديا تركية"

أعلنت ​السلطات الألمانية​ أن شخصا واحدا قتل وأصيب ثلاثة آخرون، جراء ​إطلاق نار​ أمام صالة موسيقية وسط ​برلين​ الليلة الماضية.

وأكدت ​الشرطة​ أن "مجهولين أطلقوا الرصاص أمام قاعة الاحتفالات الضخمة "تيمبودروم"، وذلك بالتزامن مع إقامة حفلة "ليلة كوميديا تركية" فيها"، لافتة الى أن "المهاجمين استطاعوا الفرار من موقع الحادث، ولا يزال البحث مستمرا عنهم".

ورفضت الشرطة الكشف عما يتوفر لديها من المعلومات عن دوافع الحادثة، ومن غير الواضح ما إذا كانت لديها أي علاقة مع الحفلة.