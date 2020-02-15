"الناتو":المعركة ضد داعش لم تنته ويجب تكثيف الجهود لضمان الا يظهر مجددا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ أن "المعركة ضد تنظيم "داعش "الإرهابي لم تنته"، داعيا إلى "تكثيف الجهود لضمان ألا يظهر مجددا".
وأشار ستولتنبرغ في تصريحات خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى "ميونخ للأمن" في دورته الـ56 الى ان "المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا لم تنته وعلينا أن نضمن أن لا يعود التنظيم مرة أخرى"، لافتا الى أن "تنظيم داعش لم يعد يسيطر على كثير من الأراضي في العراق وبلاد الشام كما كان بالسابق".
وشدد على أن "وزراء دفاع حلف الناتو قرروا هذا الأسبوع زيادة الدعم المقدم للعراق"، معلنا "في العاشر من كانون الأول 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي".
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