"الناتو":المعركة ضد داعش لم تنته ويجب تكثيف الجهود لضمان الا يظهر مجددا

أكد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "ناتو"، ​ينس ستولتنبرغ​ أن "المعركة ضد تنظيم "داعش "الإرهابي لم تنته"، داعيا إلى "تكثيف الجهود لضمان ألا يظهر مجددا".

وأشار ستولتنبرغ في تصريحات خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى "​ميونخ​ للأمن" في دورته الـ56 الى ان "المعركة ضد ​تنظيم داعش​ الإرهابي المحظور في ​روسيا​ لم تنته وعلينا أن نضمن أن لا يعود التنظيم مرة أخرى"، لافتا الى أن "تنظيم داعش لم يعد يسيطر على كثير من الأراضي في ​العراق​ وبلاد ​الشام​ كما كان بالسابق".

وشدد على أن "وزراء دفاع حلف ​الناتو​ قرروا هذا الأسبوع زيادة الدعم المقدم للعراق"، معلنا "في العاشر من كانون الأول 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها ​القوات العراقية​ المشتركة ضد التنظيم الإرهابي".