مواطن ادعى على عاملة أثيوبية بتهمة السرقة

ادعى المواطن محمد اسماعيل لدى مخفر بعلبك على عاملة لديه من التابعية الأثيوبية، متهما إياها بسرقة مبلغ خمسة آلاف ​دولار​ أميركي ومصاغ من ​الذهب​ وبطاقات شخصية، من منزله الكائن في ​حي الشراونة​، قبل فرارها إلى جهة مجهولة.

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